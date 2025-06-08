Над Калужской областью сбили семь беспилотников

Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил, что силы ПВО сбили над регионом семь беспилотников. Обломки одного из них повредили три частных дома в Боровском районе.

Как уточнил губернатор в Telegram-канале, беспилотники также были сбиты в Сухиничском районе. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Калуги приостановил работу.

В ночь на 8 июня еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве, сообщал мэр Сергей Собянин. Об отражении атаки БПЛА заявлял и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В результате падения одного из летательных аппаратов начался пожар на заводе «Азот» в Новомосковске. Пострадали два человека.

Петр Бузлаев