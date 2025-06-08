В Тульской области в результате падения БПЛА начался пожар на химзаводе «Азот»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотников. В результате падения БПЛА начался пожар химическом заводе «Азот» в городе Новомосковск. Горение ликвидировано.

По предварительным данным, пострадали два человека, написал Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Превышения допустимого уровня загрязняющих веществ не зафиксировано.

С 23:00 мск в Тульской области действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА. Минобороны об уничтожении беспилотников над регионом пока не отчитывалось.

Предприятие «Азот» в Новомосковске — один из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России.

Петр Бузлаев