Минобороны: обмен телами погибших между РФ и Украиной не состоялся

Россия в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком доставила к месту обмена 1212 тел погибших украинских военнослужащих. Со стороны Украины никто не вышел на контакт. Обмен не состоялся, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена»,— приводит пресс-служба Минобороны слова господина Зорина.

Российская сторона видит публикации украинских и международных СМИ о том, что акция перенесена на следующую неделю. Москва ждет от Киева официальных заявлений по этому поводу, добавил генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в осуществлении гуманитарной акции.

По словам замглавы Минобороны Александра Фомина, причины затягивания Киевом сроков обмена пленными и телами погибших военнослужащих остаются неизвестны. Москва рассчитывает, что Киев примет необходимые решения по проведению обмена.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планировалось обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны в период с 7 по 9 июня.

Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Елизавета Шмакова