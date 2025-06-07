Минобороны: причина затягивания Украиной сроков обмена неизвестна

Причины затягивания Киевом сроков обмена пленными и телами погибших военнослужащих остаются неизвестны. Об этом заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин. По его словам, Москва рассчитывает, что власти Киева смогут принять необходимые решения по проведению обмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона»,— сказал господин Фомин. Он добавил, что во время обсуждения с Украиной темы обмена пленными и передачи тел военнослужащих Россия выражала готовность решать эти вопросы в приоритетном порядке и максимально оперативно. После достижения договоренностей в Стамбуле российская сторона незамедлительно приступила к их реализации.

Россия заблаговременно передала свои предложения украинской стороне и была готова начать передачу тел погибших уже на этой неделе, добавил замглавы Минобороны. Для согласования технических вопросов на белорусско-украинскую границу были направлены сотрудники российской контактной группы. Однако согласие Киева на проведение гуманитарных операций не было получено, а представители украинской контактной группы не прибыли на место встречи. В итоге украинская сторона на неопределенный срок перенесла приемку тел и обмен военнопленными.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планировалось обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны в период с 7 по 9 июня.

Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».