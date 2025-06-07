Минобороны: причина затягивания Украиной сроков обмена неизвестна
Причины затягивания Киевом сроков обмена пленными и телами погибших военнослужащих остаются неизвестны. Об этом заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин. По его словам, Москва рассчитывает, что власти Киева смогут принять необходимые решения по проведению обмена.
Фото: Минобороны России
«Подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона»,— сказал господин Фомин. Он добавил, что во время обсуждения с Украиной темы обмена пленными и передачи тел военнослужащих Россия выражала готовность решать эти вопросы в приоритетном порядке и максимально оперативно. После достижения договоренностей в Стамбуле российская сторона незамедлительно приступила к их реализации.
Россия заблаговременно передала свои предложения украинской стороне и была готова начать передачу тел погибших уже на этой неделе, добавил замглавы Минобороны. Для согласования технических вопросов на белорусско-украинскую границу были направлены сотрудники российской контактной группы. Однако согласие Киева на проведение гуманитарных операций не было получено, а представители украинской контактной группы не прибыли на место встречи. В итоге украинская сторона на неопределенный срок перенесла приемку тел и обмен военнопленными.
2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планировалось обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны в период с 7 по 9 июня.
Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».