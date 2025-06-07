МВД объявило в розыск жену возможного участника атаки на иркутский аэродром

В базе федерального розыска МВД появилась карточка с именем Екатерины Тимофеевой, жены Артема Тимофеева — предполагаемого участника атаки на аэродром Белая в Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В карточке указан год рождения ЕкатериныТимофеевой — 1990-й, а также ее украинская национальность и место рождения — Киев, Украина. Особых примет или уголовной статьи, по которой она разыскивается, не указано. Точно так же статья обвинения не приводится в карточке Артема Тимофеева, которого объявили в розыск 5 июня.

По данным Минобороны, 1 июня ВСУ ударили FPV-дронами по военным аэродромам в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате атаки загорелось несколько единиц авиационной техники. Некоторых участников запусков БПЛА удалось задержать.

Подробности — в материале «Ъ» «Налетные выходные».