Кошмар от всего сердца
В Театре оперетты показывают новый мюзикл о Франкенштейне
Театр оперетты продолжает премьерные показы мюзикла «Сердце Франкенштейна» по мотивам легендарного романа Мэри Шелли. Среди причин найти время для остросюжетного триллера от Аркадия Укупника и Карена Кавалеряна — актуальная тема драматичного вмешательства искусственного сознания в нашу жизнь, считает Кирилл Корниленко.
Когда слышишь фамилию Укупник, в памяти сразу всплывают легкомысленные эстрадные хиты, которые влюбленный в джаз бас-гитарист начал писать еще в 1980-е, а в 1990-е стал еще и петь. В 2000-е Укупник погрузился в производство саундтреков для кино, преимущественно для комедий. Жанр мюзикла — логичное продолжение его карьеры, а вот хоррор — нечто новое. В Московском театре оперетты ставили его «Ромео и Джульетту» и «Князя Серебряного», и вот теперь на сцене «Сердце Франкенштейна».
Партнером-текстовиком Аркадия Укупника снова стал маститый Карен Кавалерян, так же, как и композитор, сделавший имя на эстраде. «Благие пожелания ведут порою в ад», «Во мне смешались свет и тень», «Забыл такую мелочь, как душа», «Не виновата я, как на кресте распятая» — тандем Укупника и Кавалеряна озвучивает мысли, не требующие от публики особых интеллектуальных усилий. Сказывается многолетний опыт авторов в сочинении поп-хитов.
Впрочем, песен, обреченных на долгую жизнь вне мюзикла, корреспондент “Ъ” в нем не услышал.
Сюжет о создании человека из безжизненной материи один из самых популярных в массовой культуре. Вот лишь несколько кинотрактовок мифа о Франкенштейне, появившихся в последние годы: «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Лиза Франкенштейн» по сценарию Диабло Коди, «Невеста!» Мэгги Джилленхол, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.
На театральной сцене только за прошлый год появились перезапущенный мюзикл «Франкенштейн» в Милуоки, панк-роковый «Франкенштейн» в Чикаго и более традиционный «Франкенштейн» Шекспировской театральной компании в Вашингтоне.
Авторы московской постановки скорректировали классический сюжет, чтобы расширить пространство для любовной линии, а также ради пущей связи с современностью.
Веселый друг Виктора Франкенштейна (Иван Викулов) Анри Клерваль (Владислав Токарев) в книге Мэри Шелли не был влюблен в его невесту Элизабет. В спектакле Укупника Анри уезжает учиться в Ингольштадт вместе с Виктором, но погибает во время уличных беспорядков, на которых противники вакцинации кричат «Смерть докторам!» и обвиняют медиков в использовании прививки, не благословленной церковью. В первоисточнике обстоятельства смерти Анри выглядели, мягко говоря, по-другому. Да и, понятно, вакцины против чумы во времена действия романа еще не было.
Еще один персонаж — циничная и жестокая владелица цирка мадемуазель Лабель (Василиса Николаева). Новая, цирковая линия дает возможность посреди мрачного сюжета развлечь зрителя яркой сценографией и эффектными костюмами, а также добавляет героиню, которая становится ключевым персонажем (вполне в духе «Невесты» и «Бедных-несчастных»).
Лабель погибает от внутрицирковой интриги, и ее труп превращается в «основу» для того самого монстра Франкенштейна. Главный герой «сшил» и оживил свое создание из тела владелицы цирка и сердца Анри.
В московском мюзикле акцент сделан не на разрушениях и убийствах, которые несет монстр, а на уязвимости и одиночестве жертвы эксперимента.
Из мрачного сюжета в Театре оперетты выросла поучительная драма об ответственности за тех, кого мы создали. Неизбежно возникает вопрос, связывающий старый сюжет с сегодняшним днем: а когда адскую машину, способную перевернуть все вокруг, стоит остановить? Напрямую об ИИ в спектакле не говорят, но мысль о границах контроля над творением человеческих рук появляется в спектакле не раз.