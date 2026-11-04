Кошмар от всего сердца

Когда слышишь фамилию Укупник, в памяти сразу всплывают легкомысленные эстрадные хиты, которые влюбленный в джаз бас-гитарист начал писать еще в 1980-е, а в 1990-е стал еще и петь. В 2000-е Укупник погрузился в производство саундтреков для кино, преимущественно для комедий. Жанр мюзикла — логичное продолжение его карьеры, а вот хоррор — нечто новое. В Московском театре оперетты ставили его «Ромео и Джульетту» и «Князя Серебряного», и вот теперь на сцене «Сердце Франкенштейна».