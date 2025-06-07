Экс-президент Киргизии Атамбаев готов отбывать срок, если его вину признает МУС

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал власти страны ратифицировать Римский статут и поручить Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в связи с его приговором. Он заявил, что готов лично предстать перед судом в Гааге. В случае признания его вины в коррупции и других преступлениях он готов отбывать тюремный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала»,— написал господин Атамбаев на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бывший киргизский лидер утверждает, что власти страны продолжают преследовать его, а также его близких и сторонников. Он добавил, что сознательно отошел от политики и не вмешивается в государственные дела. По словам господина Атамбаева, он никогда не предавал интересы Киргизии.

3 июня суд в Киргизии заочно приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд постановил конфисковать все имущество экс-президента и лишить его госнаград. Господина Атамбаева признали виновным в незаконном получении земельных участков, коррупции и организации массовых беспорядков.

В 2020 году экс-президента приговорили к 11 годам 2 месяцам лишения свободы. Спустя три с половиной года пребывания в колонии Алмазбеку Атамбаеву отменили приговор, и он уехал в Испанию. Господин Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Дважды занимал должность премьер-министра республики.

Елизавета Шмакова