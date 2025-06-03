Экс-президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года заключения

Суд в Киргизии заочно приговорил четвертого президента республики Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. У Алмазмека Атамбаева также конфискуют все имущество и лишат госнаград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Экс-президента признали виновным в следующих преступлениях:

Незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области;

Коррупции при проведении модернизации Теплоэлектроцентрали Бишкека;

Организации массовых беспорядков 7-8 августа в 2019 года в селе Кой-Таш.

Летом 2020 года районный суд Бишкека приговорил экс-президента к 11 года и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции. По версии следствия, он был причастен к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. В октябре того же года господина Атамбаева выпустили из СИЗО по требованию протестующих.

Через несколько дней Экс-президента снова задержали, обвинив в организации массовых беспорядков. Его посадили под на домашний арест. В ноябре 2020 года приговор по делу о беспорядках отменили. Спустя 3,5 года пребывания в исправительной колонии Алмазмеку Атамбаеву отменили и второй приговор. После выхода на свободу он уехал в Испанию.

Алмазмек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Дважды занимал должность премьер-министра республики. Герой Киргизской Республики (2017).

Екатерина Отрашкевич