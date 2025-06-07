Платежи проводят в стейблкойнах

Крупные технологические компании задумались о внедрении стейблкойнов. В Google отмечают, что это может стать «одним из крупнейших обновлений платежей со времен сети SWIFT». Как пишет отраслевой портал Fortune, Apple, Airbnb и соцсеть X ведут предварительные переговоры с криптофирмами. С помощью стейблкойнов корпорации хотят снизить трансакционные издержки и оптимизировать трансграничные платежи. В четверг, 5 июня, официально о таких планах заявили в Uber. А в прошлом месяце возможность использования децентрализованной валюты в качестве средства оплаты вновь стала обсуждать запрещенная и признанная экстремистской в России платформа Meta, впервые после решительного отказа Конгресса три года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Судя по всему, тренд будет нарастать на американском рынке, считает основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин: «Я так понимаю, что речь, во-первых, идет о популярных стейблкойнах Circle, они эмитент второго по популярности стейблкойна USDC, есть также первый по популярности USDT, а, во-вторых, об использовании их для взаиморасчетов в рамках данных платформ. В Штатах отказ от цифрового доллара вызвал новую волну популярности стейблкойнов, вероятно, корпорации исследуют для себя сценарии использования.

Озвученные компании обладают достаточно большим финансовым оборотом и будут давать всякие преференции и возможности для развития стейблкойнов, чтобы они в США развивались и выходили за периметр рынка, тем самым составляя альтернативу и внутреннюю конкуренцию доллару. Вероятно, это нужно для того, чтобы как-то управлять внешним долгом. И корпорации зададут тренд и нужный уровень принятия среди населения».

Тем временем, Google Cloud уже принял платежи от двух своих клиентов в PYUSD от PayPal. Отдельного подразделения для платежей в криптовалюте в компании пока нет, поэтому операции прошли через центральную бухгалтерию. Первое время количество трансакций, вероятно, будет ограничено, считает основатель платежного сервиса PayMe Владимир Канин: «Возможно ли это осуществить российским пользователям или другим любым странам, которые до этого не могли пользоваться этими сервисами? Ответ: с огромной долей вероятности нет. Потому что весь этот новый платежный сервис со стейблкойнами будет привязан к личной учетной записи пользователя, а там заблокирован сам пользователь из определенной страны.

Более того, эти глобальные сервисы сделают эти платежи исключительно для граждан США для начала. Это делается для более гладкого пользовательского опыта. Есть у пользователя какой-нибудь криптокошелек со стейблкойнами, он сможет платить еще легче и еще быстрее. Это будет очень долгое время лимитировано по размеру платежей, что связано и с регуляторными рисками, и с рисками фрода. Но сам факт этого события колоссально прорывной. После этих крупных компаний средние и мелкие еще быстрее начнут подключать такие методы».

В мае в Сенате США одобрили так называемый GENIUS Act. Законопроект предусматривает требования для компаний, которые занимаются выпуском стейблкойнов. Эмитенты должны обеспечивать свои активы американским долларом, проходить аудит и бороться с отмыванием денег. Сейчас поправки рассматривает Конгресс. На этом фоне, как пишет Bloomberg, компания Circle, занимающая второе место в нише, привлекла свыше $1 млрд на IPO. Котировки взлетели в 2,5 раза в первый торговый день после выхода на биржу.

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Анжела Гаплевская