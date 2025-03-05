В торги добавляют экспериментов

Власти готовы запустить торги криптовалютой на российской бирже в качестве эксперимента. Идею обсуждают Минфин и Центробанк. Доступ к цифровым инструментам получат только «суперквалифицированные инвесторы». Такой категории на фондовом рынке сейчас нет, но критерии для этого статуса уже прорабатываются, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на форуме, организованным агентством «Эксперт РА».

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По словам Алексея Яковлева, торги цифровыми валютами — это не просто идея, это задача. Реализована она будет в экспериментальном правовом режиме, считает генеральный директор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов: «При обсуждении того, как сейчас работает рынок управления активами, какие инструменты доступны инвесторам и как в целом реализовывать идею о повышении капитализации российской экономики, зашла речь о том, что можно и нужно для игроков расширять возможности, в том числе за счет криптовалют. Это стоит делать с учетом всех существующих ограничений и инструментов коллективного инвестирования либо их какой-то институционализации.

При этом совершенно точно этот инструмент сопряжен с большими рисками, отсюда, видимо, эта потребность в термине "суперквал". То есть такой инвестор должен быть максимально готовым принять этот риск и не пострадать в случае его реализации.

Но здесь мы пока можем только ждать каких-то новостей, потому что это абсолютно новая тема, но на мой взгляд, вполне жизнеспособная. В пример приводился американский рынок, где уже есть ETF, по крайней мере, на какие-то более такие устоявшиеся криптовалюты. Соответственно, речь шла об объемах, которые недурно было бы хоть в каком-то формате попытаться повторить и торговать в мире фиатных денег, то есть покупать и продавать в обычном праве как обычный актив. При этом если для какой-то управляющей компании появляется возможность войти в такой инструмент, то она так или иначе сможет дальше сделать какой-то прокси-инструмент уже для обычных "физиков" либо через инфраструктуру ЦФА, либо какую-то другую. В таком случае люди без прямого вхождения на крипторынок могли бы дотянуться до возможностей как-то в нем поучаствовать».

Никакой конкретики по новому инструменту представитель Минфина не привел. Известно только, что в категорию «суперквалов» войдут в первую очередь не банки, а профучастники, в том числе и физические лица. Для них будет установлен очень высокий имущественный ценз. Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора нужно иметь 12 млн руб., а с 1 января 2025-го порог составит 24 млн руб. Однако смысл введения новой категории игроков пока не очевиден, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Это будет интересно, если будет четкое разграничение между квалом и суперквалом. Сейчас непонятно, зачем придумывать дополнительные градации, чем не устраивает квалифицированный инвестор и чем таким обладает суперквал, кроме имущественного порога, что позволяет ему приобретать дополнительные инструменты. То есть это не единственный критерий, который должен разделять эти категории игроков.

Второй момент — неочевидно, в чем заключается детализация торгами криптовалютой в рамках экспериментального правового режима: на кого он распространяется, кто будет его участниками, какие платежи могут или не могут быть реализованы в рамках этого режима.

Здесь пока больше вопросов, чем ответов. Кроме того, не стоить путать понятия криптовалюты и цифровой валюты.

Торги первой уже довольно давно идут. Другое дело, что в разных странах разный правовой режим. А по поводу сделок с цифровой валютой, так это не то, чем торгуют, и не то, на чем зарабатывают. На них даже нельзя получать проценты. Мы помним, что изначально этот проект не предполагал использование денег как инструмента заработка на цифровых валютах. Идея цифровых валют абсолютно другая — придание цифрового следа каждой денежной единице, чтобы отслеживать направление движения этих средств, а не для того, чтобы на них зарабатывать. Такой актив изначально запускался как инструмент платежа в первую очередь, а не инструмент заработка».

Закон о цифровых финансовых активах был принят еще в 2018 году. Документ определяет криптовалюты и токены как инструменты, которые не являются законным средством платежа в России. Но в 2022-м Центробанк предложил полностью запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Регулятор указывал, в частности, на риски формирования пузыря на рынке. При этом владеть такими активами в иностранных юрисдикциях гражданам РФ не запрещено. Сейчас количество собственников криптовалют в России превышает 9 млн человек, подсчитали эксперты финтех-компании Triple A. Согласно данным исследования, такими активами владеют около 6% всего населения. В мире их держателями выступают 562 млн человек.

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Светлана Белова