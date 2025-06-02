Биткойн вписывают в торги

Мосбиржа (MOEX: MOEX) запускает первые торги, привязанные к криптовалюте. Тестовые сделки фьючерсом на базе биткойна станут доступны для квалифицированных инвесторов 4 июня. Расчеты будут проводиться в рублях. На этом фоне брокеры и банки уже стали предлагать клиентам соответствующие финансовые инструменты. Так, «Финам» запустит деривативы на ведущие криптовалюты, в том числе биткойн, эфир и солана. Вместе с этим трейдер предложит портфели, тематические корзины и инструменты для общего анализа крипторынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Торги на Мосбирже позволят крупным финансовым организациям инвестировать рублями в большем объеме, считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. При этом, по его словам, для такого нестабильного актива как биткойн одних деривативов будет недостаточно: «Любое частное лицо, гражданин и резидент Российской Федерации может пойти на биржу, напрямую в блокчейн и купить себе биткойн. Банк этого сделать, к сожалению, не может. Для того чтобы банк смог открыть криптокошелек, нужно изменить огромное количество законов, нормативов, поэтому для банков, брокеров и тех, кто инвестирует крупные суммы денег в рублях, это новая возможность инвестировать рубли в курс биткойна, который в последнее время постоянно растет. Возможно, это создает привлекательную возможность на этом заработать.

Пример с деривативами неплох, он позволяет попробовать этот продукт, удаленно поиграться, но потенциально более интересны паевые инвестиционные фонды, которые позволяют покупать фондам криптовалюту на счет фонда, а участникам уже покупать паи, например, за рубли или доллары, как это делается в США. Когда мы говорим о производных финансовых инструментах, мы делаем ставку только на изменение курса. А если мы покупаем паи фонда, который владеет криптовалютой, то мы будем застрахованы от проседаний в моменте. Если, например, сейчас биткойн все-таки упадет, что предсказывают многие криптоинвесторы, все инвесторы в деривативные продукты потеряют, а те, кто купил криптовалютный пай, когда он опять начнет расти в цене, смогут дальше отыграть».

Центробанк разрешил заключать сделки с деривативами на криптовалюту 28 мая. Пока к таким финансовым инструментам и ценным бумагам допускают только квалифицированных инвесторов. Новые условия на Мосбирже позволят холдингу перетянуть к себе часть квалов с нерегулируемых площадок, говорит экономист и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов: «Московская биржа выполняет свою основную задачу: превращение акционерного капитала путем увеличения прибыли. Доля русскоговорящих людей в блокчейне и в крипте довольно значимая, плюс у нас уже есть опыт торговли фактически расчетным фьючерсом на курс доллара, который тоже является расчетным.

Нужно об этом мыслить как о способе захеджировать свои ценовые риски. Это будет пользоваться популярностью. Нет ни одной причины не давать это ритейл-пользователям, потому что это достаточно безопасно, поскольку Московская биржа — это расчетная величина. Регуляторы прекрасно понимают, что лучше пускай делают у нас, чем торгуют на сторонних сайтах. Лучше пускай это будет на Московской бирже через брокерские фирмы, люди тогда еще и налог будут платить».

Финансовые инструменты по криптовалютным торгам стали предлагать и российские банки. Альфа-банк и Т-Банк уже запустили цифровые финансовые активы на биткойн. Сбербанк представит инвесторам структурные облигации. Их доходность тоже будет зависеть от динамики биткойна. То же накануне сделали инвесткомпании «Альфа-Капитал» и «Румберг Кэпитал».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов