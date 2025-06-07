Трамп: Украина дала Путину повод «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака Украины на российские аэродромы дала Кремлю повод «разбомбить их к чертям». Ранее господин Трамп говорил, что просил президента России Владимира Путина не отвечать на атаку.

«Они дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Вот что мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот и все, теперь будет удар"»,— сообщил Дональд Трамп журналистам (цитата по сайту пресс-пула Белого дома).

1 июня, как заявляло Минобороны, Украина при помощи FPV-дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На двух из них загорелись несколько единиц авиационной техники. 6 июня ведомство сообщило об ответном массированном ударе по Украине.

Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным 4 июня сказал, что не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы. Как писало издание Axios, президент США в частных беседах выражал обеспокоенность по поводу того, что атака, скорее всего, подтолкнет Россию к «существенным ответным действиям» и помешает урегулированию конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».

Петр Бузлаев