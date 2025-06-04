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Коммерсантъ FM
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Трамп сказал Путину, что не знал о планах Украины атаковать российские аэродромы

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что Вашингтон не был в курсе планов Киева атаковать российские аэродромы. Какой ответ дал господин Путин, он не рассказал.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трамп категорически подчеркнул, дескать, американская сторона украинскими соответствующими органами не была проинформирована об этом заранее»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Главные темы телефонного разговора Путина и Трампа

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Ответ Владимира Путина его помощник не раскрыл. «Я что мог — по этой теме уже сказал»,— сказал господин Ушаков. Как сообщал Дональд Трамп, президент России в разговоре с ним сказал, что «ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы».

1 июня, как заявляло Минобороны России, Украина дронами атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство уточняло, что несколько единиц авиационной техники загорелись.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шах и пат».

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