Трамп сказал Путину, что не знал о планах Украины атаковать российские аэродромы

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что Вашингтон не был в курсе планов Киева атаковать российские аэродромы. Какой ответ дал господин Путин, он не рассказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трамп категорически подчеркнул, дескать, американская сторона украинскими соответствующими органами не была проинформирована об этом заранее»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Ответ Владимира Путина его помощник не раскрыл. «Я что мог — по этой теме уже сказал»,— сказал господин Ушаков. Как сообщал Дональд Трамп, президент России в разговоре с ним сказал, что «ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы».

1 июня, как заявляло Минобороны России, Украина дронами атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство уточняло, что несколько единиц авиационной техники загорелись.

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