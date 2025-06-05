Трамп заявил, что призвал Путина не отвечать на атаку ВСУ по аэродромам

По словам президента США Дональда Трампа, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет другого выбора, кроме как ответить на атаку ВСУ по аэродромам. Господин Трамп сказал, что призвал российского президента этого не делать.

«Это, вероятно, будет не очень хорошо»,— сказал глава государства во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Минобороны сообщало, что 1 июня Украина атаковала дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Дональд Трамп сказал, что Вашингтон не был в курсе планов Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия готова ответить на атаку Украины на аэродромы, когда военнослужащие сочтут это необходимым.

Елизавета Шмакова