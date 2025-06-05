Axios: Трамп обеспокоен, что атака ВСУ на аэродромы сорвет переговорный процесс

Президент США Дональд Трамп в последние дни в частных разговорах заявил, что атака Украины на российские аэродромы, скорее всего, подтолкнет Россию к «существенным ответным действиям», пишет Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, американский президент обеспокоен, что такой сценарий помешает его стремлению урегулировать конфликт.

«Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтоб была деэскалация. Так что в случае, если Путин в ответ разозлится, да, у президента есть опасения»,— сказал другой источник Axios. «Атака беспилотников не стала для него неожиданностью, потому что так происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия»,— заявил неназванный американский чиновник.

Как сообщало Минобороны России, 1 июня были атакованы аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Во время состоявшегося 4 июня телефонного разговора Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что не знал о подготовке Украиной такой операции. Российский президент же заявил, что Москва ответит на действия ВСУ.

Лусине Баласян