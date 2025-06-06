Минобороны: в ответ на теракты в России нанесен массированный удар по Украине

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по территории Украины. В заявлении ведомства говорится, что атака была проведена ночью «в ответ на террористические акты Киева».

Удары были нанесены по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. Поражены цеха сборки беспилотников, центры подготовки летного состава и склады ВСУ, заявили в ведомстве.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— говорится в сообщении. Российские военнослужащие использовали БПЛА и высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

1 июня военное ведомство сообщало, что Украина атаковала дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторых участников запусков БПЛА задержали.