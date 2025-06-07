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Коммерсантъ FM
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Над восемью регионами сбили 82 беспилотника

Минобороны России заявило, что в период с 14:30 мск и до полуночи над восемью регионами сбили 82 беспилотника. Силы ПВО сработали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу уничтожили один беспилотник. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу. Губернатор Рязанской области Павел Малков также писал, что силы ПВО сбили несколько БПЛА над регионом. Обломки одного из них упали на крышу частного дома. Пострадавших нет

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