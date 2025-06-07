На подлете к Москве сбили беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу. Ограничения действовали 19 минут.

После полуночи губернатор Рязанской области Павел Малков также написал в Telegram, что силы ПВО сбили несколько беспилотников над регионом. Обломки одного из них упали на крышу частного дома. Пострадавших нет.