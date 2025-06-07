Домодедово и Жуковский приостановили работу

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов. В предыдущий раз ограничения вводили вечером 6 июня.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к столице сбили один беспилотник. В 00:40 мск Росавиация объявила, что Домодедово и Жуковский возобновили работу.

Ранее Минобороны России заявило, что в период с 14:30 и до полуночи силы ПВО сбили 82 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице 6 июня уничтожили пять БПЛА.