На подлете к Москве сбили пятый беспилотник за вечер

Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это уже пятый летевший на Москву беспилотник с 17:00.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков работают спецслужбы. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Из-за риска воздушной опасности ограничения на вылет и посадку самолетов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Их сняли в 19:50 мск., сообщили в пресс-службе Росавиации.

Екатерина Отрашкевич