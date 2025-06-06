Депутаты несут свой крест

Госдума в июне планирует рассмотреть законопроект, запрещающий использовать изображения храмов, мечетей и синагог без соответствующих религиозных символов, являющихся неотъемлемой частью этих сооружений. В Госдуме, объясняя необходимость принятия документа, заявили о «тревожной тенденции, которая стирает нашу историю и духовное наследие». О необходимости запрета затирания православных крестов на эмблемах, плакатах и в учебниках ранее заявляла Русская православная церковь. Опрошенные “Ъ” представители других конфессий поддержали поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект, который рекомендовал принять в первом чтении думский комитет по развитию гражданского общества, подготовила межфракционная группа депутатов, включая Анну Кузнецову (ЕР), Петра Толстого (ЕР), Василия Пискарева (ЕР), Нину Останину (КПРФ) и Ирину Яровую (ЕР). Предлагается дополнить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» запретом использовать изображения зданий и их частей без религиозных символов (к примеру, изображение православного храма без креста).

Такие изображения нельзя будет публиковать в СМИ, на государственных и муниципальных эмблемах, вывесках и в рекламе.

Изменения, сказано в пояснительной записке, поспособствуют «совершенствованию условий для добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям». Депутаты ссылаются на данные ВЦИОМа и фонда «Общественное мнение», согласно которым в 2023 году к верующим себя относили более 70% опрошенных.

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СЗРП) напоминает о случае с изъятием в марте тиража школьных учебников по обществознанию, выпущенных издательством «Феникс»: причиной стало отсутствие на обложке учебников крестов на храме Василия Блаженного. Госпожа Лантратова также процитировала патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявлявшего ранее, что затирание крестов на изображениях храмов — это «попирание традиционных ценностей» и «попытка превратить многонациональную Россию в безнациональную и бесконфессиональную страну».

Впервые о проблеме затирания религиозных символов заговорили в октябре 2023 года, когда ЦБ представил банкноту номиналом 1000 руб. с изображением церкви в Казанском кремле.

Сейчас в ее здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, а на куполе нет креста, его сняли в советское время. Рядом была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Дизайн купюры вызвал возмущение среди представителей РПЦ. Священнослужитель Павел Островский, в частности, заявлял, что большинство россиян «не знают историю Казанского кремля» и для них это будет «просто храм без креста и минарет с полумесяцем». После общественного резонанса ЦБ приостановил разработку дизайна банкноты. В апреле Министерство спорта обновило логотип ведомства, вернув изображение христианских крестов вместо ромбов. Решение принял глава ведомства Михаил Дегтярев после изучения символики министерства. «Когда это появилось, кто это сделал, не могу сказать, сейчас приводим в соответствие»,— говорил он в эфире «Соловьев Live». Попыток затирания и искажений крестов на храмах, мечетях, синагогах становится все больше, написала вчера госпожа Лантратова в Telegram. «Это не просто недоразумение, а тревожная тенденция, которая стирает нашу историю и духовное наследие»,— заявила она.

Поправки уже поддержали крупнейшие религиозные организации, в том числе Духовное управление мусульман РФ и Буддийская традиционная сангха РФ, сказано в опубликованном 6 июня заключении комитета. Главный раввин России Берл Лазар в разговоре с “Ъ” заявил, что не возражает против принятия законопроекта: «Мы с пониманием относимся к озабоченности верующих других традиционных в России конфессий, когда они видят изображения своих религиозных зданий без присущих им и даже обязательных символов». «Мы считаем, что религиозная символика должна быть,— заявил “Ъ” глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов.— Если посмотреть историю нашей страны, то всегда эти символы присутствовали, больше, конечно, христианские, в жизни страны. Они были на гербах и в книгах печатались. Даже медали вручались с этими символами, в том числе и мусульманам в виде креста».

В РПЦ, комментируя “Ъ” законопроект, сказали о «неприемлемых попытках» исключить православный крест из публичного пространства. «Очень хорошо, что теперь на пути к этим попыткам будет стоять законодательный заслон,— заявили в Русской православной церкви.— Наши сограждане должны иметь напоминание о том, что крест, христианство составляют основу нашей идентичности, потеряв которые мы потеряем не только прошлое, но и будущее».

Законопроект запланирован к рассмотрению на июнь, следует из базы Госдумы.

Полина Мотызлевская, Павел Коробов