«Внедорожник смог протащить Boeing 747»
Дмитрий Гронский — о китайской автомобильной экспансии
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Китайская автомобильная экспансия, которой так боится Европа, — не гипербола. Так оно и есть на самом деле. Еще не улеглись страсти вокруг судебного иска, который компания JLR (Jaguar Land Rover Automotive PLC) выдвинула против китайского концерна BYD из-за внедорожника BYD Ti7.
Эта модель не только без всякого стеснения практически копирует Land Rover Defender, но и пытается выйти на рынок Великобритании, где продукция BYD уже несколько лет представлена официально. «Не хотите пускать нас так — а мы вот эдак», — вероятно, подумали в штаб-квартире BYD и привезли на британский рынок еще одну новинку — внедорожник Denza Bao 5. Внешне он не так похож на Defender, зато сопоставим с англичанином по цене — около 70 тыс. фунтов стерлингов (примерно $92 тыс.).
А на днях компания BYD (Denza — ее премиальный бренд для Европы) устроила показательное шоу, причем тоже в Великобритании. На аэродроме Дансфолд в графстве Суррей на юге Англии китайский подключаемый гибридный внедорожник смог на буксире протащить целую милю (то есть более 1,5 км) самолет Boeing 747. Воздушное судно списали в 2020 году, но оно сохранило двигатели, салон и прочее оборудование. Вес такого Boeing — около 180 т.
Но это еще не весь фокус. Сначала автомобиль, три электромотора которого развивают в совокупности 544 л. с., тащил самолет на четырех колесах, потом — на трех, а затем и вовсе только на двух. Для визуальной убедительности колеса по правому борту сняли, а в вертикальном положении внедорожник удерживался за счет жесткой сцепки с самолетом.
Так что, если у вас есть необходимость таскать на прицепе что-то потяжелее, чем лодка-казанка, можно поискать на китайском рынке упомянутый премиальный тягач. Только для правильного поиска надо знать, что на родине, в Китае, модель называется не Denza Bao 5, а FangChengBao Leopard 5.