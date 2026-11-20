Эта модель не только без всякого стеснения практически копирует Land Rover Defender, но и пытается выйти на рынок Великобритании, где продукция BYD уже несколько лет представлена официально. «Не хотите пускать нас так — а мы вот эдак», — вероятно, подумали в штаб-квартире BYD и привезли на британский рынок еще одну новинку — внедорожник Denza Bao 5. Внешне он не так похож на Defender, зато сопоставим с англичанином по цене — около 70 тыс. фунтов стерлингов (примерно $92 тыс.).