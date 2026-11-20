Путин и Рахмон обсудили решение вопросов трудовой миграции
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе подчеркнули важность конструктивного решения вопросов трудовой миграции. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанского президента.
На встрече президенты также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, совместные гуманитарные проекты и вопросы региональной безопасности. Главы двух государств высоко оценили взаимодействие правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств.
Граждане Таджикистана заняли второе место среди иностранцев, приезжающих в Россию для трудоустройства, писал ТАСС. С января по сентябрь в страну въехали более 660 тыс. таджиков. Лидерами в списке стали граждане Узбекистана (свыше 1,5 млн человек).