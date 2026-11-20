Господин Рябков при этом допустил, что трехсторонние переговоры глав России, США и Китая могут способствовать приближению детального анализа этой темы. «Оснований нет говорить о том, что мы приступим к формализованному диалогу в этой сфере, будь то на двусторонней основе с США либо в трехстороннем формате»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).