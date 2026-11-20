Рябков: оснований продолжать диалог по контролю над ядерным оружием пока нет
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что в текущей обстановке нет оснований для того, чтобы продолжать обсуждение контроля над ядерным вооружением. Накануне эту тему обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампа на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.
Господин Рябков при этом допустил, что трехсторонние переговоры глав России, США и Китая могут способствовать приближению детального анализа этой темы. «Оснований нет говорить о том, что мы приступим к формализованному диалогу в этой сфере, будь то на двусторонней основе с США либо в трехстороннем формате»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).
В принятой главами трех государств по итогам переговоров декларации о мире указано, что они «будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия». Сергей Рябков, однако, убежден, что сводить стабильность безопасности в России и мире только к ядерному оружию «было бы опрометчиво» с учетом появления новых видов вооружений.