Гонщикам добавят по пол-литра
Боссы команд «Формулы-1» согласовали новый моторный регламент
Руководители команд «Формулы-1» согласовали переход на новые моторы. Начиная с 2030 года серия будет использовать двигатели V8 объемом 2,1 л вместо нынешних V6 на 1,6 л. Кроме того, заметно будет урезан вклад электрической части. Нынешние силовые установки, в которых бензиновая и электрическая составляющие дают примерно равную отдачу, неоднократно вызывали критику гонщиков.
Команды «Формулы-1» близки к подписанию соглашения о пересмотре моторного регламента начиная с 2030 года. По словам генерального директора McLaren Зака Брауна, договор согласован в принципе и осталось уладить некоторые детали. Босс Alpine Флавио Бриаторе заявил, в свою очередь, что «это движение в правильном направлении». «Нам нужны по-настоящему громкие моторы, простые моторы, именно на таких мы должны гоняться»,— сказал он.
Договоренности предусматривают, что машины будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания V8 объемом 2,1 л. Полного отказа от электрической части не случится.
Формально «Формула-1» по-прежнему будет использовать гибриды. Другое дело, что вклад электромоторов в общую отдачу будет заметно снижен. Суммарная мощность установок составит около 1050 лошадиных сил, из них 900 развивает бензиновый мотор и только 250 — электрический. Да и то, гонщику постоянно будет доступна только половина электротяги. Оставшуюся часть он сможет задействовать только в режиме обгона.
С текущего сезона «Формула-1» использует гибридные силовые установки, в которых бензиновая (представлена турбированным двигателем V6 объемом 1,6 л) и электрическая части выдают примерно равную мощность (гибриды были и раньше, но вклад электромоторов в них был в разы ниже). Вариант получился спорным, стабильно вызывающим недовольство гонщиков. Например, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо считает современную «Формулу-1» «гонкой батареек», отмечая, что зачастую все сводится не к умению спортсмена управлять машиной, а к возможности накопить заряд батарей. В начале сезона не раз отмечались опасные инциденты, вызванные тем, что, например, впереди идущая машина заряд растратила и немотивированно замедлилась к удивлению тех, кто идет следом. Это все равно как неожиданно затормозить на скоростном шоссе.
Вариант, согласованный командами, является компромиссным.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем ранее говорил, что хотел бы вернуть классические, атмосферные V8. Но против выступили производители двигателей. Они указали на то, что атмосферные V8 уже не соответствуют принципу road relevance (под «дорожной релевантностью» понимают практическую применимость гоночных технологий в серийном автомобилестроении). А вкладывать средства в технологии без возможности использовать их в основном бизнесе они не хотят. К тому же, как пояснил, например, четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, он хоть и двумя руками за возращение атмосферников, все же, как и боссы команд, понимает, что отказаться от турбины не получится. Ведь это приведет к росту расхода топлива, машинам понадобятся более вместительные баки, значит, они станут тяжелее, и в итоге так и останутся огромными и тяжелыми.
Нынешние автомобили действительно большие (5,5 м в длину и 2 м в ширину — примерно как Mercedes S-Class), и тот же Ферстаппен отмечал, что «Формула-1» превращается в какие-то гонки на пикапах. К слову, снижение веса автомобилей, примерно на 80 кг, тоже обсуждается и во многом может быть обеспечено за счет уменьшения размеров батарей.
«Если бы я устанавливал правила, то вообще отказался бы от турбин. Но все не так просто. Дело не только в расходе топлива, но и в том, что атсмосферники гораздо громче. Настолько, что мы просто не сможем гоняться на некоторых трассах»,— пояснил Ферстаппен.
Он имел в виду городские трассы, на которые распространяются локальные правила по допустимому уровню шума.
FIA не могла сменить моторный регламент раньше 2030 года. Федерация связана запрещающими делать это в одностороннем порядке контрактами с командами и владельцем коммерческих прав серии (американской Liberty Media). Но при этом Мохаммед бен Сулайем утверждал, что если ему не удастся договориться с командами, то уже в 2031 году FIA примет решение самостоятельно. Как видно, позиция президента FIA была учтена.