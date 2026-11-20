Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем ранее говорил, что хотел бы вернуть классические, атмосферные V8. Но против выступили производители двигателей. Они указали на то, что атмосферные V8 уже не соответствуют принципу road relevance (под «дорожной релевантностью» понимают практическую применимость гоночных технологий в серийном автомобилестроении). А вкладывать средства в технологии без возможности использовать их в основном бизнесе они не хотят. К тому же, как пояснил, например, четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, он хоть и двумя руками за возращение атмосферников, все же, как и боссы команд, понимает, что отказаться от турбины не получится. Ведь это приведет к росту расхода топлива, машинам понадобятся более вместительные баки, значит, они станут тяжелее, и в итоге так и останутся огромными и тяжелыми.