Минспорт вернул христианские кресты на логотип ведомства

Министерство спорта обновило логотип ведомства, вернув на изображение христианские кресты. Сегодня, 15 апреля, новый вариант логотипа появился на аватарах профилей в соцсетях ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Министерства спорта РФ Фото: Telegram-канал Министерства спорта РФ

Эмблема ведомства представляет собой силуэт российского герба, в середине которого изображены спортсмены. В старом варианте над коронами двуглавого орла были изображены ромбы, в новом варианте — кресты.

Утром 15 апреля министр спорта Михаил Дегтярев в эфире «Соловьев Live» рассказал, что начал изучать символику министерства и обнаружил там «ромбики вместо крестов». «Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел, не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие»,— сказал он.

Господин Дегтярев возглавляет министерство с мая 2024 года.

Полина Мотызлевская