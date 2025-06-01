Операция «Мы»

При региональных советах по защите традиционных духовно-нравственных ценностей следует организовать дружины. С такой инициативой на тематическом круглом столе в Совете федерации выступил глава комитета Госдумы по местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). По его задумке эти структуры обеспечат охрану общественного порядка и помогут вырвать молодежь из-под влияния деструктивных организаций. Впрочем, идею пока не оценили ни правозащитники, ни коллеги либерал-демократа по парламенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Советы по защите и укреплению традиционных ценностей при региональных органах власти работают более чем в 50 субъектах РФ, сообщил Алексей Диденко на круглом столе 30 мая. Сейчас эти структуры разрабатывают планы соответствующих мероприятий и отрабатывают «негативные эпизоды» из местной повестки, но их внимание следует обратить и на сферу охраны общественного порядка, считает парламентарий. По его мнению, при советах можно сформировать общественные дружины, которые «в сотрудничестве с органами правопорядка» могли бы «участвовать во всевозможных мероприятиях», связанных в том числе с мониторингом соблюдения законодательства.

В качестве примера Алексей Диденко привел рейды «в части доступности табака, алкоголя и вейпов для молодежи», которые уже проводятся в различных регионах.

Однако эта работа должна быть системной, иначе она может «приобрести деструктивные форматы», подчеркнул парламентарий: «Свято место пусто не бывает, а пусто место не бывает свято, и где пустота — возникают чернь и лихо». Так, молодежь, которая «ищет смыслы и хочет защищать ценности», может попасть под «крайнее экстремистское» воздействие, например со стороны «организаций националистического толка, которые используют радикальные методы в своей работе», предупредил депутат. «Вспомните дружины в Советском Союзе: там были только положительные эффекты»,— добавил либерал-демократ.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов напомнил “Ъ”, что в СПЧ давно обсуждают форматы легализации работы народных дружин. «Формально закон есть, но он не определяет статус дружинников, не дает им никаких полномочий, в том числе не дает права применения насилия для пресечения правонарушений»,— отметил господин Кабанов. По его мнению, дружины должны действовать «с позиции правоохранителей как дополнительная сила обеспечения правопорядка»: «Была практика СССР эффективная, где дружина приравнивалась к правоохранителям, это простая процедура».

Граждан, которые хотят охранять свои районы и дворы, действительно много, отметил Кирилл Кабанов,— это «и молодежь, и ветераны спецоперации», поэтому на местах и формируются такие организации, как «Русская дружина» или «Русская община». Однако их идеологическое наполнение должно быть в первую очередь связано с защитой закона, заявил правозащитник: «Когда они становятся ответственными должностными лицами — это уже сдерживающий фактор, и когда люди организованы, с ними проще работать». Впрочем, пока часть силовиков не готова разделить эту позицию, посетовал Кирилл Кабанов.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по гражданскому обществу Сергея Обухова (КПРФ), внедрению «эффективных советских форматов» должно предшествовать внедрение «советского же содержания».

Если кто-то намерен выстраивать работу дружин, основанную на традиционных ценностях, то сначала следует разобраться, чем являются традиционные ценности, считает господин Обухов: «Минюст до сих пор не дал правовую расшифровку этого понятия, позитивного юридического содержания здесь никакого нет».

Вывести молодых людей из-под влияния упомянутых организаций при помощи дружин невозможно, уверен Сергей Обухов: «Молодежь реагирует на глобальный социальный проект, когда у нее есть будущее». Девиантные формы поведения — это реакция на «проявления современного общества», и никакие «советские практики в отрыве от советской идеи социальной справедливости» работать не будут, уверен коммунист.

Григорий Лейба