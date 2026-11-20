О начале строительства «крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке России» пресс-служба правительства Приморья сообщила в мае 2021 года. «Проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года на территориях, прилегающих к игорной зоне “Приморье”»,— сообщали в региональном правительстве. Со ссылкой на генерального директора «Владивосток гольф и резорт» Джонг Иль Су уточнялось, что в проекте запланировано поле для игры в гольф на 36 лунок, а протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 км. Предусматривалось также строительство отеля на 350 номеров, жилых домов на 2 тыс. квартир, центра водных развлечений и бизнес-центра. Общая сумма инвестиций оценивалась в 7 млрд руб.