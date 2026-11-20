Загнали в лунку
Предприниматель из Приморья осужден на семь лет за непостроенный гольф-клуб
Как стало известно “Ъ”, Приморский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении предпринимателя Олега Дроздова. Он признан виновным в злоупотреблениях при реализации проекта строительства гольф-клуба вблизи игорной зоны «Приморье» и приговорен к семи годам колонии общего режима. Наказание было назначено с учетом первого пятилетнего приговора за преднамеренное банкротство подконтрольной компании. Инвестиции в гольф-курорт международного уровня должны были составить 7 млрд руб., а срыв планов подсудимый объяснял санкционной политикой недружественных государств.
В июле этого года Первомайский райсуд Владивостока признал предпринимателя Олега Дроздова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). С учетом ранее вынесенного приговора по уголовному делу предприниматель получил в совокупности семь лет общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в доход государства суммы незаконно возмещенного НДС в размере 6 млн руб. Арест на активы осужденного на сумму более 42 млн руб. был «сохранен до исполнения приговора в части исковых требований».
С приговором не согласились как сторона защиты, так и обвинения. Прокуратура в апелляционном представлении требовала ужесточить наказание до 13 лет колонии и взыскать с обвиняемого незаконно обналиченную сумму в размере около 78 млн руб. Защита просила оправдать Олега Дроздова по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и смягчить итоговый приговор.
«Мой доверитель признал, что незаконно возместил НДС. Он был вынужден подать на возмещение, так как нужно было выплачивать зарплату работникам. Те шесть месяцев не получали деньги из-за отказа южнокорейской стороны продолжать финансирование проекта по причине объявленных на государственном уровне санкций»,— пояснила “Ъ” адвокат Олега Дроздова Светлана Тихонова.
Но защита утверждает, что к обналичиванию денежных средств предприниматель не имел отношения, этим занимался один из субподрядчиков.
В итоге краевой суд отклонил доводы обеих сторон и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.
В прокуратуре Приморья решение краевого суда не стали комментировать. Адвокат Тихонова сказала, что дальнейшие действия защиты будут определены на следующей неделе после консультаций с доверителем.
По версии следствия, Олег Дроздов являлся «фактическим руководителем группы компаний», которые занимались строительством гольф-клуба. «В период с 2020 по 2023 год обвиняемый и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, привлекли к строительству объекта контролируемые им организации ООО “Владивосток гольф и резорт”, ООО “Гипстрой” и ООО “Платинум Девелопмент”, сосредоточив в своих руках функции заказчика и исполнителя»,— сообщало следственное управление Следственного комитета РФ по Приморью.
«Судом установлено, что в рамках строительства гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артемовского округа осужденный предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за невыполненные строительные работы. В результате ему удалось незаконно получить 6 млн руб. из федерального бюджета»,— сообщили в надзорном ведомстве.
Олег Дроздов был уличен в незаконном переводе «около 78 млн руб. со счетов компании по фиктивным договорам с подконтрольными юридическими лицами». Общую сумму ущерба от действий предпринимателя суд оценил в 84 млн руб.
О начале строительства «крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке России» пресс-служба правительства Приморья сообщила в мае 2021 года. «Проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года на территориях, прилегающих к игорной зоне “Приморье”»,— сообщали в региональном правительстве. Со ссылкой на генерального директора «Владивосток гольф и резорт» Джонг Иль Су уточнялось, что в проекте запланировано поле для игры в гольф на 36 лунок, а протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 км. Предусматривалось также строительство отеля на 350 номеров, жилых домов на 2 тыс. квартир, центра водных развлечений и бизнес-центра. Общая сумма инвестиций оценивалась в 7 млрд руб.
Однако все эти планы оказались нереализованными. В мае 2024 года Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» и обязал ООО «Владивосток гольф и резорт» вернуть земельные участки, полученные в субаренду под строительство гольф-клуба из-за неуплаты. Согласно материалам дела, задолженность «Владивосток гольф и резорт» за субаренду составила 8,4 млн руб.
Ответчик сложившееся положение дел объяснял обстоятельствами «непреодолимой силы, которые вызваны санкционными ограничениями иностранных государств».
В августе 2024 года Фрунзенский райсуд Владивостока признал Олега Дроздова виновным в организации преднамеренного банкротства (ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ) и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. руб.
Удовлетворены также иски министерства имущественных и земельных отношений и УФНС РФ по Приморскому краю о взыскании с подсудимого более 3,3 млрд руб.
Как установил суд, в период с декабря 2010 по октябрь 2013 года Олег Дроздов организовал преднамеренное банкротство подконтрольной ему компании ООО «СК “Приморье—Дальний Восток”». Это привело к неисполнению денежных обязательств на общую сумму более 3,2 млрд руб., а также неуплате обязательных платежей в бюджет на сумму более 73 млн руб.
ООО «СК “Приморье—Дальний Восток”» являлось генподрядчиком строительства долгостроя Владивостока — двух пятизвездочных отелей, которые первоначально планировалось сдать к саммиту АТЭС 2012 года. В действительности объекты были запущены в эксплуатацию только через десять лет.
В 2019 году Олег Дроздов был приговорен Фрунзенским райсудом Владивостока к семи годам колонии общего режима за мошенничество на сумму свыше 300 млн руб. при рекультивации полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке. Объект строился в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года. Однако затем Приморский краевой суд действия предпринимателя переквалифицировал на более мягкую статью УК РФ, и он был освобожден из-под стражи в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.
Олег Дроздов получил также известность в качестве совладельца Первой игровой компании Востока (ПИКВ), одного из инвесторов игорной зоны «Приморье». Предприниматель попал под уголовное преследование в 2013 году вскоре после заключения соглашения о переуступке 70% акций ООО ПИКВ группе инвесторов из Гонконга и Тайваня, возглавляемых китайским игорным магнатом Лоуренсом Хо.