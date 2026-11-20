Всего в голосовании представлены 60 хоккеистов-героев проекта FONBET Overtime:в текущем сезоне они забрасывали победные шайбы в овертаймах или реализовывали решающие броски в буллитных сериях. Среди кандидатов выделяются игроки омского «Авангарда» — защитник Михаил Гуляев и форварды Майкл Маклауд и Эндрю Потуральски. Они дважды забивали победные голы в овертаймах. Главными героями серий буллитов стали Дилан Сикьюра из московского «Динамо» и Руслан Исхаков, дважды реализовавшие решающий бросок. Причем последний сделал это в составе двух команд — магнитогорского «Металлурга» и столичного «Спартака», куда он перешел в результате обмена.