Стартовало голосование за первого участника FONBET Матча звезд КХЛ
Стартовало голосование за первого участника FONBET Матча звезд КХЛ
Стартовало голосование болельщиков по выбору первого участника FONBET Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие пройдет с 6 по 7 февраля в Минске.
Всего в голосовании представлены 60 хоккеистов-героев проекта FONBET Overtime:в текущем сезоне они забрасывали победные шайбы в овертаймах или реализовывали решающие броски в буллитных сериях. Среди кандидатов выделяются игроки омского «Авангарда» — защитник Михаил Гуляев и форварды Майкл Маклауд и Эндрю Потуральски. Они дважды забивали победные голы в овертаймах. Главными героями серий буллитов стали Дилан Сикьюра из московского «Динамо» и Руслан Исхаков, дважды реализовавшие решающий бросок. Причем последний сделал это в составе двух команд — магнитогорского «Металлурга» и столичного «Спартака», куда он перешел в результате обмена.
Голосование продлится до 23 ноября. Победитель войдет в состав одной из четырех команд — KHL BLR Stars, KHL U23 Stars, KHL WORLD Stars или KHL RUS Stars.
В предыдущие сезоны победителями голосования становились представители минского «Динамо»: лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата Сэм Энэс и Виталий Пинчук, который теперь выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс».