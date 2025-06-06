Суд отправил в СИЗО свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя арестовал свердловского редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Он пробудет в СИЗО до 4 августа, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», деньги он передавал бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову, которого суд отправил под домашний арест по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Источник «Ъ-Урал» сообщил, что о покупке ежедневных сводок знал глава редколлегии Ura.ru Михаил Вьюгин. Якобы именно по его поручению Денис Аллаяров их покупал и отдавал по 15 тыс. руб. ежемесячно. По словам собеседника, деньги проходили, как премия свердловскому редактору. По данным «Ъ-Урал», у правоохранителей есть претензии к Михаилу Вьюгину, по неподтвержденным данным, его вызвали из Москвы в Екатеринбург для допроса.

Накануне в редакции Ura.ru прошли обыски, после которых вместе с Денисом Аллаяровым были задержаны двое журналистов, освещающих криминальную тему. После допроса в Следственном комитете они были отпущены в статусе свидетелей. Сегодня, 6 июня, силовики вновь прибыли в редакцию агентства и доставили на допрос главного редактора Диану Козлову.

Подробнее о деле — в материале «Обыскали на Ура».

Мария Шараева