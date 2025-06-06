Экс-полицейскому избрали домашний арест по делу о взятке от редактора Ura.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме избрал меру пресечения и отправил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по городу Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Взятка, по данным «Ъ-Урал», полагалась за передачу оперативных сводок от силовиков для последующего написания новостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрею Карпову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным «Ъ-Урал», изначально Карпов был задержан в марте, после чего уволен из органов. В апреле было возбуждено бесфигурантное дело о превышении полномочий.

В ближайшее время мера пресечения будет избрана Денису Аллаярову, который обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Напомним, накануне в свердловской редакции Ura.ru прошли обыски. Перед обысками у себя дома вместе с редактором были задержаны журналисты, которые освещают темы криминала в издании Сергей Бодров и Анна Салымская. После допроса в Следственном комитете они были отпущены в статусе свидетелей. По словам собеседников «Ъ-Урал», на рабочих компьютерах журналистов силовики нашли «достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости».

Мария Шараева