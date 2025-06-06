Ura.ru: главного редактора Диану Козлову увезли на допрос в качестве свидетеля

Главного редактора информационного агентства Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос сотрудники СКР, сообщается в Telegram-канале издания. По данным агентства, она проходит как свидетель. «Работа редакции сорвана»,— отметили в издании Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Козлова

Фото: Telegram-канал Ura.ru Диана Козлова

Фото: Telegram-канал Ura.ru

Как сообщал источник «Ъ-Урал», силовики приезжали в редакцию несколько часов назад, обыски в здании не проводили. Визит был связан с необходимостью забрать на допрос в свердловское СУ СК Диану Козлову и еще двух сотрудников. По некоторым данным, интерес силовиков был проявлен к руководителю региональных редакций Игорю Сергееву.

Ранее обвинения о даче взятки должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ) были предъявлены редактору Денису Аллаярову. Сегодня была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста экс-главе угрозыска отдела полиции №10 в Екатеринбурге Андрею Карпову. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В Ura.ru заявляли, что он приходится дядей Денису Аллаярову.

Полина Щуцкая, Мария Игнатова