Госпереворот довел до суда

В среду, 26 марта, Верховный суд Бразилии постановил, что бывший президент страны Жаир Болсонару предстанет перед судом по обвинениям в попытке госпереворота по итогам выборов 2022 года. Судебное разбирательство хотят завершить до конца 2025 года, чтобы оно не помешало подготовке к президентским выборам-2026. Сам господин Болсонару обвинения отрицает и дает понять, что процесс — это попытка поставить точку в его политической карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Рассмотрение обвинений по пяти эпизодам против экс-президента Бразилии и еще 34 человек, которых подозревают в подготовке госпереворота в стране после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2022 года, началось во вторник, 25 марта. На следующий день коллегия из пяти судей единогласно признала, что доказательств, представленных обвинением, достаточно для инициирования суда над господином Болсонару. Аналогичное решение вынесено по семи его соратникам, которые, как предполагает следствие, были «костяком» заговора. По остальным 26 подозреваемым решение еще не принято. Ожидается, что процесс начнется в ближайшие месяцы и продлится до конца 2025 года, чтобы не пересекаться с избирательной кампанией в рамках президентских выборов-2026.

После решения коллегии господин Болсонару заявил о своей невиновности и подверг критике председателя Верховного суда Александра де Мораеса, который ведет его дело.

«Все говорят, что процесс будет завершен к концу 2025 года, хотя прецедентов такой скорости в деле такого масштаба нет. А почему? Потому что все знают, что происходящее — это, по сути, своего рода юридическая атака на демократию»,— заявил он.

Также лидер бразильских ультраправых заявил о попытке властей страны не допустить его до президентских выборов. «Те, кто у власти, сосредоточены на том, чтобы я провел остаток своей жизни в тюрьме, чтобы я никогда больше не смог баллотироваться на пост президента»,— написал он позднее в своем аккаунте в Х. Господин Болсонару добавил, что «ни одна страна не может называть себя демократией, когда ее самый популярный кандидат отстранен от голосования посредством судебных маневров».

Напомним, что в середине февраля Жаиру Болсонару и его соратникам предъявили обвинения по пяти пунктам.

Так, следствие предполагает, что он и еще 33 человека в 2021 году инициировали заговор с целью сохранить власть в Бразилиа при любом исходе президентских выборов.

План включал в себя кампанию по дискредитации результатов голосования, организацию госпереворота и даже убийство господина да Силвы и ряда высокопоставленных чиновников. На коллегии прокуроры уделили особое внимание событиям 8 января 2023 года, когда толпа попыталась захватить правительственные здания в Бразилиа. Обвинение указывало, что акция была скоординирована господином Болсонару и его сторонниками и сопровождалась насилием.

Уголовное преследование экс-президента — это не что-то новое для Бразилии. После окончания периода военной диктатуры в 1985 году семь из восьми президентов страны сталкивались с обвинениями в свой адрес. Два из них — Фернанду Афонсу Колор ди Мелу (1990–1992) и Дилма Руссефф (2011–2016) ушли с поста в результате импичмента. При этом только один глава государства, господин да Силва, был осужден, получив почти девять лет тюрьмы. В 2017 году политика признали виновным по обвинению в отмывании денег и коррупции, но уже осенью 2019 года он вышел на свободу. Позднее обвинения с Луиса Инасиу Лулы да Силвы были сняты, а сам он вновь вернулся в президентское кресло.

Ожидается, что господин да Силва выдвинет свою кандидатуру и на выборах президента 2026 года, если ему позволит состояние здоровья. В декабре 79-летний политик перенес две операции на мозге после падения в собственной резиденции. При этом новая схватка с господином Болсонару пока выглядит маловероятной.

Ультраправому политику в общей сложности грозит до 43 лет тюрьмы, эксперты отмечают высокую вероятность того, что он будет осужден.

При этом на текущий момент Жаир Болсонару не имеет права баллотироваться на выборах президента вплоть до 2030 года. Запрет был вынесен в 2023 году Высшим избирательным судом Бразилии из-за нарушения политиком законодательства, касающегося выборов, и распространения дезинформации. Лидер ультраправых собирался опротестовать решение, чтобы увидеть свое имя в бюллетене уже в 2026 году. Теперь же к этой проблеме добавился потенциальный тюремный срок.

Вероника Вишнякова