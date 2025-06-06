Суд закрыл процесс по делу свердловского редактора Ura. ru Дениса Аллаярова

Ленинский районный суд Екатеринбурга решил в закрытом режиме провести процесс по избранию меры пресечения в отношении свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Сам Денис Аллаяров и его защита выступали против закрытия процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, по данным «Ъ-Урал», следствие считает, что обвиняемый передавал деньги бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову, который якобы за это передавал редактору ежедневные сводки силовиков. Ранее суд отправил под домашний арест до 4 августа Андрея Карпова по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным «Ъ-Урал», изначально Карпов был задержан в марте, после чего уволен из органов. В апреле было возбуждено бесфигурантное дело о превышении полномочий. Представители Ura. ru заявили, что обвиняемый полицейский является дядей Дениса Аллаярова.

Источник «Ъ-Урал» утверждает, что вопросы силовиков могут возникнуть и к главе редколегии Ura. ru Михаилу Вьюгину. Якобы он был осведомлен о схеме покупки оперативных сводок и именно по его поручению Денис Аллаяров мог покупать сводки полиции за 15 тыс. руб. ежемесячно. По словам собеседника, эти деньги перечислялись и указывались как премия Денису Аллаярову.

Напомним, вчера в редакции информационного агентства Ura.ru прошли обыски, были задержаны двое журналистов, пишущих на криминальную тему, и главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, всех троих позже отпустили в статусе свидетелей. Однако вечером Денис Аллаяров вновь был задержан, а позже ему были предъявлены обвинения.

Сегодня днем силовики вновь прибыли в редакцию информационного агентства. По словам источника, обыски в здании не проводили, визит был связан с необходимостью забрать на допрос главного редактора Диану Козлову и еще двух сотрудников в свердловское СУ СК.

Мария Шараева