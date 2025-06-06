«Росатом» передал правительству план перезапуска работы Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что план поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу в настоящее время проходит согласование в правительстве. Заявление прозвучало по итогам встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

«Подготовлен комплексный план, многоуровневый,— сказал господин Лихачев.— Проходит сейчас согласование... в правительстве, в Минэнерго».

Руководитель госкорпорации отметил, что план перезапуска работы ЗАЭС «может быть реализован только при снятии всех военных угроз». Такого мнения придерживается как российская сторона, так и МАГАТЭ, добавил он.

Встреча Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси была согласована в конце мая, когда главы «Росатома» и МАГАТЭ провели телефонный разговор.