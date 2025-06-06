Суд США заблокировал запрет Трампа на въезд новых иностранных студентов Гарварда

Федеральный суд в Бостоне приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, запрещавшего выдачу въездных виз иностранным студентам и исследователям Гарвардского университета. Как сообщает Bloomberg, cуд постановил, что введение запрета нанесет вузу «непосредственный и невосполнимый ущерб».

Решение вынесено 3 июня после иска Гарварда, оспаривающего более ранний указ администрации об ограничении приема иностранных студентов. Суд в Бостоне уже ввел временный запрет на его исполнение, а слушания по новому делу назначены на 16 июня.

Дональд Трамп утверждал, что отказ университета предоставить данные о «противоправном поведении» иностранных студентов создает угрозу национальной безопасности. В мае администрация также лишила Гарвард права спонсировать визы.

Помощник главы Министерства внутренней безопасности США Патрисия Маклафлин назвала судебное решение попыткой подорвать конституционные полномочия президента и заявила, что «обучение иностранцев — привилегия, а не право вузов». По ее словам, администрация Трампа «намерена восстановить здравый смысл в визовой системе и ожидает победы в апелляции».

Накануне президент США подписал указ о запрете на поездки в Штаты для граждан 12 стран и об ограничениях для граждан еще семи государств.

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