Трамп запретил Гарварду принимать новых иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету зачислять иностранных студентов. По данным The New York Times, о своем решении администрация уведомила университет после нескольких дней споров о законности требования Министерства внутренней безопасности предоставить отчеты о «незаконных и насильственных действиях» иностранных студентов учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соответствующее требование и угрозы запретить зачислять иностранных студентов министерство опубликовало в середине апреля. «После нападения "Хамаса" на Израиль 7 октября 2023 года иностранные мятежники и преподаватели Гарварда, имеющие визы, извергали антисемитизм... Имея фонд в размере $53,2 млрд, Гарвард может финансировать свой собственный хаос... Если Гарвард не сможет подтвердить свое полное соблюдение требований по отчетности, университет потеряет привилегию зачислять иностранных студентов»,— говорилось в заявлении министерства.

В этом году в Гарварде обучалось около 6,8 тыс. иностранных студентов, что составляет примерно 27% от общего числа абитуриентов университета.

Нынешняя мера — далеко не первый шаг администрации против Гарварда. Ранее Министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн и уведомило университет, что тот не получит ни одного нового гранта от правительства, пока не запретит пропалестинские акции протеста в вузе и не свернет программы инклюзивности.

Кирилл Сарханянц