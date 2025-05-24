Суд США блокировал запрет Трампа на прием в Гарвард иностранных студентов

Федеральный суд США запретил администрации президента США Дональда Трампа прекращать прием иностранных студентов в Гарвард. 22 мая Белый дом аннулировал аккредитацию университета по программе обмена, заморозил $2,6 млрд финансирования и прекратил будущие гранты.

«Одним росчерком пера правительство стремилось стереть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. Без иностранных студентов Гарвард — это не Гарвард»,— говорится в иске, который Гарвард подал в суд (цитата по Associated Press).

Гарвард принимает в своем кампусе в Кембридже около 6,8 тыс. иностранных студентов в год. Большинство из них учатся на программах аспирантуры.

22 мая министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард лицензии. Администрация президента сочла, что университет создают небезопасную среду в кампусе. Как добавило ведомство, Гарвард занимался «поощрением насилия, антисемитизма и координацией действий с китайской Коммунистической партией».