Экспорт российской нефти упал на треть из-за санкций ЕС

Загрузка российских портов нефтью за неделю с 26 мая по 1 июня снизилась на 28,6% из-за санкций ЕС против 189 танкеров. На Балтике отгрузки сократились на 33,2%, в Новороссийске — на 23%, в Козьмино — на 3,9%. Аналитики ЦЦИ связывают это с поиском замены судам, попавшим под ограничения.

По данным экспертов, экспорт может восстановиться на 10–15% в ближайшие недели. Алексей Политов из ЦЦИ отмечает, что фрахтователи оперативно находят альтернативные суда. В июне поставки нефти ожидаются на уровне мая, а к июлю возможен рост благодаря сезонному спросу и увеличению добычи ОПЕК+.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин считает, что полная замена танкеров займет до двух месяцев. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допускает паузу из-за переоформления контрактов, так как под санкции попали и страховые компании.

Дополнительные риски создает ужесточение проверок судов в Швеции и Дании с 1 июля. Однако эксперты не ждут серьезного роста дисконта российской нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррель готов к отплытию».