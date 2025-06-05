Баррель готов к отплытию

В связи с европейскими санкциями против 189 танкеров экспорт российской нефти в последнюю неделю мая сократился почти на треть. Фрахтователи ищут замену попавшим под ограничения судам. Особенно заметно снижение на Балтике, где отгрузки уменьшились на 33,2%. Эксперты ожидают, что подбор новых судов займет до пары месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса «Шесхарис» в Краснодарском крае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса «Шесхарис» в Краснодарском крае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Загрузка портов РФ российской нефтью с 26 мая по 1 июня снизилась на 28,6% неделя к неделе, до 352 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Изменения аналитики связывают с включением 189 танкеров в новый пакет санкций ЕС, из-за чего фрахтователям пришлось искать замену этим судам. Наибольшее снижение отгрузок фиксировалось в балтийских портах — на 33,2%, до 154 тыс. тонн в сутки. Загрузка Новороссийска снизилась на 23%, до 42 тыс. тонн в сутки, Козьмино — на 3,91%, до 123 тыс. тонн в сутки. По итогам мая морской экспорт нефти к апрелю вырос на 0,45%, до 450 тыс. тонн в сутки.

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов говорит, что благодаря большому количеству перевозчиков процесс поиска замены попавших под ограничение судов происходит достаточно оперативно.

Согласно данным сервисов, отслеживающих морские перевозки нефти, на этой неделе ожидается постепенное восстановление экспорта российского сырья на 10–15%, указывает эксперт.

По его словам, по информации от участников рынка, экспорт нефти из РФ в июне должен быть не ниже майского уровня. Загрузка Козьмино, продолжает господин Политов, остается стабильной благодаря устойчивому спросу покупателей, особенно Индии, которая в последние недели проявляет интерес к закупке российской нефти сорта ESPO. А у РФ благодаря ускоренному снижению ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+ появляется больше свободной нефти для экспорта, добавляет он.

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Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин полагает, что замена судов для фрахтователей может занять от нескольких недель до пары месяцев. К июлю, полагает аналитик, экспорт российской нефти может вернуться к росту. Господин Бахтин указывает на начало летнего сезона высокого потребления нефтепродуктов, а также на увеличение добычи странами ОПЕК+. По его словам, максимизация загрузки Козьмино выглядит экономически оправданной, поскольку это премиальный канал сбыта нефти, где дисконт к Brent существенно ниже, чем на Балтике или юге России.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что фрахтователи не будут искать замену всем судам, попавшим под санкции ЕС, а сейчас возможна пауза, связанная с переоформлением контрактов, поскольку под ограничения попали не только танкеры, но и страховые компании, трейдеры и другие посредники. После завершения юридических процедур, считает он, суда продолжат работу.

Алексей Политов указывает, что в связи с достаточностью флота ставки фрахта на танкеры класса Aframax из Балтики до Индии после резкого роста (см. “Ъ” от 29 мая) откатились почти до уровня, предшествующего введению последнего пакета санкций ЕС.

По оценкам ЦЦИ, на начало июня ставки на перевозку российской нефти составляют $7,6–8,3 за баррель в зависимости от порта назначения.

Аналитики указывают и на растущие риски для перевозок российской нефти, напрямую не связанные с санкциями. Как указывают в ЦЦИ, с 1 июля Швеция усиливает проверки страховок у иностранных судов, следующих через территориальные воды и экономическую зону королевства. Ранее об усилении проверок нефтеналивных судов заявила Дания. Обе эти страны контролируют датские проливы, через которые проходит маршрут экспорта российской нефти из Балтики.

Кирилл Бахтин считает, что усиление контроля за страхованием в датских проливах может несколько расширить дисконты российской нефти из-за возникающих рисков, но вряд ли значительно. По мнению Игоря Юшкова, ЕС может попытаться заблокировать свободный проход судов через датские проливы в Балтийское море, разрешив его только для перевозчиков, соблюдающих ценовой потолок G7 в $60 за баррель. Однако, подчеркивает эксперт, реализация такого сценария маловероятна без поддержки со стороны США.

Ольга Семеновых