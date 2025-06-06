Утилизаторам поблажка вышла

В России изменятся требования к объектам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Принятый правительством документ, в частности, вводит минимальный процент извлечения вторичных ресурсов из направляемого на утилизацию мусора. При этом требования к уже спроектированным или построенным (до 1 сентября этого года) комплексам переработки будут более мягкими — у них появится дополнительное время для подготовки к выполнению вводимых нормативов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Правительство принятым постановлением внесло изменения в Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). В новой редакции появились целевые показатели извлечения вторичных ресурсов из ТКО. Прежние правила от 2020 года таких норм не содержали — они устанавливались инвестиционными программами по строительству и реконструкции таких объектов, а также территориальными схемами обращения с отходами.

Документ вступит в силу 1 сентября 2025-го и будет действовать до 1 июня 2027 года. В соответствии с ним, если проектирование, строительство или реконструкция объекта по обращению с ТКО были завершены до 1 сентября 2025 года, то с 1 сентября 2026-го количество извлекаемых вторичных ресурсов должно быть не ниже уровня, предусмотренного проектной документацией, и при этом не менее 9% от массы поступивших ТКО.

Новыми правилами правительство фактически смягчило требования к таким «старым» объектам по обращению с ТКО — в прежней редакции постановления предполагалось, что требования к извлечению вторичных ресурсов будут общими и вступят в силу для всех без исключения участников рынка уже с 1 января 2026 года. Таким образом, теперь «старые» объекты получают дополнительное время на подготовку к выполнению нормативов.

Для новых же объектов (завершенных после 1 сентября 2025 года) отсрочки вступления норм переработки не предусмотрено. При мощности обработки отходов менее 100 тыс. тонн в год доля вторичных ресурсов должна составлять не менее 13% от массы поступившего мусора, при 100 тыс. тонн и более — не менее 15%.

Принятые изменения должны подтолкнуть компании к инвестированию в создание мощностей по переработке отходов в условиях увеличения финансирования строительства «мусорной» инфраструктуры государством благодаря росту экологического сбора (см. “Ъ” от 15 мая).

В компании «Российский экологической оператор» (РЭО) отмечают, что установленные показатели «технологически достижимы». «Текущий показатель извлечения вторичных ресурсов из ТКО при обработке превышает 12%. В отдельных случаях, на наиболее современных автоматизированных производствах, удается достичь показателей, превышающих 20%»,— пояснили в РЭО.

Постановление — очередной шаг правительства к унификации требований к объектам обращения с ТКО, отмечает генеральный директор компании «ЭкоРазвитие-МО» Юрий Платонов. По его словам, оно позволит не только контролировать работу объектов, но и облегчит им доступ к целевому финансированию. Он считает, что предоставленного отстающим компаниям срока «вполне достаточно, чтобы модернизировать объект и достичь требуемых показателей или построить новый».

Изменения являются следствием ужесточения норм законодательства последнего времени, говорит заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, они будут способствовать освобождению рынка от недобросовестных компаний, которые «закапывают» мусор. Однако, по ее мнению, сейчас гораздо важнее строительство новых мощностей по утилизации, потому что сейчас из потока отходов извлекается больше, чем может переработать отрасль.

Между тем создание утилизационных мощностей — затратный по времени и финансам процесс, говорит министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелева. Время, которое получат компании благодаря новым правилам, даст возможность привлечь к работе организации, которые обеспечат сортировку и обработку ТКО: современные мусоросортировочные комплексы высокотехнологичны и для их создания требуется целый ряд согласований и экспертиз.

Анна Королева