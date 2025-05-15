Деньги из мусора

Правительство получило возможность в 2025 году почти втрое увеличить финансирование проектов по утилизации и переработке мусора. Согласно поправкам в бюджете-2025, расходы на эти цели вырастут с 7 млрд до 19 млрд руб. Произойдет это за счет соответствующего увеличения заложенных в бюджет поступлений экологического сбора. Их рост, в свою очередь, вызван как техническим изменением порядка уплаты, так и улучшением качества администрирования. Впрочем, сам факт такого увеличения поступлений неоднозначен. Кроме возможности расширить финансирование «мусорной реформы» он свидетельствует о неготовности многих участников рынка заниматься утилизацией своих товаров и упаковки — а именно в этом, а не в наполнении бюджета состояла одна из главных целей введения экологического сбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Одной из поправок внесенного в Госдуму правительственного законопроекта о корректировке федерального бюджета на 2025 год (см. “Ъ” от 13 мая) стало существенное повышение расходов на утилизацию отходов от использования товаров, а также на строительство и модернизацию объектов обращения с отходами. Такие траты в этом году вырастут сразу в 2,7 раза — с 7 млрд до 19,2 млрд руб. Расходы на эти цели на 2026 и 2027 годы пока не изменились — они составят по 3,95 млрд руб. (бюджеты следующих двух годов Минфин не правит).

Такое увеличение федерального финансирования «мусорной» отрасли в Минприроды “Ъ” объяснили ростом поступлений экологического сбора.

Поясним, его уплачивают производители товаров и упаковки, не утилизирующие отходы от их использования (в том числе с привлечением утилизаторов). В 2025 году, согласно нацпроекту «Экологическое благополучие», норматив такой утилизации определен в 55% от потенциального, в 2026 году — 75%, с 2027 года — 100%. Срок уплаты экологического платежа — до 15 апреля. Таким образом, весь объем платежей в бюджет в 2025 году за предшествующий период уже поступил и, как следует из поправок, составил ровно те 19,2 млрд руб., которые пойдут на «мусорную реформу».

Поясним, что рост экосбора в 2,7 раза от планового показателя в 7 млрд руб. во многом носит технический характер. Раньше он уплачивался раз в год, но в ходе реформы расширенной ответственности производителей (РОП) расчетный период был увеличен до двух лет (см. “Ъ” от 17 апреля), так что сейчас компании внесли экосбор за товары, выпущенные на рынок в 2023 и 2024 годах.

Есть, впрочем, и другие факторы увеличения поступлений. В пресс-службе компании «Российский экологический оператор» пояснили, что рост связан и с исключением различных «схем» — «когда на бумаге утилизировали, а по факту свозили отходы на свалки». Там отметили, что реформа РОП «позволила сформировать систему, которая предотвратила риски мошенничества на рынке утилизации». Так, создан верифицированный реестр утилизаторов (сейчас в нем 121 компания), исключены посредники, определено, какие виды продукции, произведенной из отходов, признаются результатом утилизации. Свою роль сыграли улучшение межведомственного взаимодействия и интеграция различных госинформсистем.

«Приоритетное направление использования полученных средств — строительство объектов обращения с отходами в регионах»,— сообщили “Ъ” в Минприроды.

В частности, деньги пойдут на утилизацию отходов от использования товаров, на объекты обращения с отходами, обустройство мест их накопления и финансирование экологического надзора.

Между тем эксперты отмечают, что рост сумм экосбора, безотносительно качества его администрирования, фактически демонстрирует, что многие производители и импортеры товаров и упаковки все еще не готовы самостоятельно (или с привлечением профильных организаций) утилизировать отходы — а именно в этом, а не в наполнении бюджета, состояла основная цель введения платежа. По словам заместителя гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, то, что бюджет получил деньги на «мусорную реформу», «безусловно, позитивно, но задача РОП — максимально развить утилизацию отходов силами производителей упаковки и верифицированных утилизаторов». Другая задача — экономически дестимулировать производство неперерабатываемой и сложноперерабатываемой упаковки. «Вся необходимая база для этого создана. В то же время ставки экосбора, которые должны быть равны стоимости полного цикла утилизации, пока не дошли до проектного значения, и это тянет систему назад»,— говорит Елена Вишнякова.

Анна Королева