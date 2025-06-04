Мусорные тарифы станут чище

Тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) станет более прозрачным — Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления правительства, уточняющий правила ценообразования в «мусорной» отрасли. В частности, объемы отходов на всех стадиях обращения с ними будут отслеживаться с помощью информационных систем, включая ЭРА-ГЛОНАСС, а расходы региональных мусорных операторов станут более понятными для тарифных региональных и федеральных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, вносящий изменения в принятые еще в 2016 году «Основы ценообразования» и Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В случае принятия документ вступит в силу уже 1 сентября 2025 года.

Как сообщили “Ъ” в ФАС, проект направлен на донастройку действующего порядка определения тарифов в этой сфере — на «совершенствование системы с учетом наиболее эффективной правоприменительной практики в области государственного регулирования тарифов».

Так, новые нормы вводят обязательное использование при установлении тарифов сведений, внесенных в территориальную схему (основной документ, регламентирующий обращение с ТКО на территории регионов), во ФГИС УТКО (федеральная госинформсистема учета твердых коммунальных отходов) и в систему ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС. Речь, в частности, идет об объемах мусора на всех стадиях обращения с ним. Как пояснила “Ъ” глава компании «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова, изменения позволят определять реальные маршруты и вес вывезенных ТКО и осуществлять более эффективный контроль со стороны тарифных органов.

Прописывается также учет в тарифах процентов по кредитам компаний исходя из актуальной ключевой ставки ЦБ. При этом нужно будет подтверждать необходимость привлечения займов на покрытие кассовых разрывов. Устанавливается и порядок подтверждения расходов по «сомнительным» долгам и по списанию безнадежной задолженности перед банками.

Срок представления регионам предложений компаний по установлению тарифов на ТКО переносится с 1 сентября на 1 мая, что синхронизирует процедуру изменений с другими сферами ЖКХ. В случае невыполнения показателей, установленных территориальными схемами и нацпроектами, тарифы для регоператоров могут быть пересмотрены. Если компании не обеспечили взвешивание ТКО в целях учета, их выручка будет уменьшена. Документ также предусматривает введение целевой амортизации, то есть средств, которые включаются в тарифы только при условии их направления на инвестиции. Это должно стимулировать «мусорный» бизнес активнее развивать свою инфраструктуру.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов отмечает, что нововведения решают ряд проблем отрасли — например, цифровизация учета ТКО с отслеживанием геопозиции транспортных средств позволит снизить манипуляции с весовыми и объемными характеристиками отходов. При этом, по его мнению, предложенные контроль расходов и включение в регулируемые тарифы амортизационных отчислений «носят спорный характер» — компании могут заставить инвестировать без реальной необходимости в этом. По словам заместителя главы группы «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, нововведения являются логичным продолжением усиления контроля государства за деятельностью региональных операторов, а также «приводят систему тарифообразования в соответствие с реальностью».

Отметим, что повышение прозрачности тарифов особенно актуально в свете предстоящего повышения цен на вывоз ТКО: оно обычно вызывает недовольство населения и вопросы о том, как регоператоры расходуют полученные деньги. Напомним, что индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года в среднем составит 11,9% (см. “Ъ” от 30 сентября 2024 года). Рост расценок на обращение с ТКО зависит от региона, но речь также идет о повышении цен на услуги регоператоров на 11–12%. В ФАС, впрочем, подчеркивают, что «все инструменты многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги как на федеральном, так и на региональном уровне сохраняются».

Анна Королева