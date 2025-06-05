На реконструкцию теплосетей в Лисках в очередной раз не нашли подрядчика

Третий аукцион на завершение реконструкции теплосетей в восточной части города Лиски Воронежской области был признан несостоявшимся, сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 522,7 млн руб., единственная поданная заявка была признана не соответствующей требованиям. Имя участника не раскрывается, он решил не снижать стартовую стоимость. Заказчиком выступало ООО «Тепловик», подконтрольное местным властям.

В апреле 2024 года подряд на реконструкцию системы теплоснабжения в Лисках получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Контракт заключили по начальной цене в 1,1 млрд руб. Работы нужно было выполнить до декабря 2024-го, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Согласно порталу госзакупок, обязательства исполнены на 254,5 млн руб., или 23,4%, оплачено 581,4 млн, или 53,5%.

В феврале этого года «Тепловик» обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском к «Южнефтегазстрою» на 400,2 млн руб. В эту сумму были оценены штраф, необоснованное обогащение и пени по тому же контракту. Согласно картотеке арбитражных дел, материалы еще находятся на рассмотрении, следующее заседание назначено на 23 июня.

Попытки найти подрядчика для завершения работ предпринимались в конце апреля — тогда тоже поступила одна заявка, не соответствующая требованиям. Второй аукцион в начале мая также был признан несостоявшимся, тогда никто не проявил интерес к проекту. В обоих случаях начальная цена контракта составляла 668,7 млн руб.

Вчера стало известно, что министерство строительства Воронежской области объявило аукцион на капремонт пансионата для престарелых и инвалидов «Кантемировский» в селе Писаревка Кантемировского района. Власти готовы заплатить за работы не более 78,5 млн руб.

Ульяна Ларионова