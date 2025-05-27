В воронежских Лисках снова ищут подрядчика для обновления теплосетей

Объявлен очередной аукцион на завершение реконструкции теплосетей в восточной части города Лиски Воронежской области. Начальная цена лота составляет 522,7 млн руб. Срок подачи заявок — до 3 июня, итоги подведут 4-го. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как и в ранее опубликованных торгах, подконтрольное местным властям ООО «Тепловик» предлагает завершить работы до 15 октября 2025 года. Из-за отсутствия заявок в начале мая подобный аукцион на завершение реконструкции теплосетей был признан несостоявшимся. Тогда стартовая цена реконструкции была 668,7 млн руб. Попытки найти подрядчика предпринимались и в конце апреля — поступала одна заявка, но она не соответствовала требованиям.

В апреле 2024 года подряд на реконструкцию системы теплоснабжения в Лисках получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Контракт заключили по начальной цене в 1,1 млрд руб. Работы нужно было выполнить до декабря 2024-го, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Согласно порталу госзакупок, обязательства исполнены на 254,5 млн руб., или 23,4%, оплачено 581,4 млн, или 53,5%.

В феврале этого года «Тепловик» обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском к «Южнефтегазстрою» на 400,2 млн руб. В эту сумму были оценены штраф, необоснованное обогащение и пени по тому же контракту.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова