В воронежских Лисках снова не нашли подрядчика обновления теплосетей за 669 млн

Второй аукцион на завершение реконструкции теплосетей в восточной части города Лиски Воронежской области не состоялся. Это произошло из-за отсутствия заявок на участие в нем, сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена лота составляла 668,7 млн руб. Работы требовалось выполнить до 15 октября 2025 года.

В конце апреля подконтрольное местным властям ООО «Тепловик» подвело итоги аналогичного аукциона — его признали несостоявшимся. На участие в торгах поступила одна заявка, но она не соответствовала требованиям закупки.

В апреле 2024 года подряд на реконструкцию системы теплоснабжения в Лисках получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Контракт заключили по начальной цене в 1,1 млрд руб. Работы нужно было выполнить до декабря 2024-го, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Согласно порталу госзакупок, обязательства исполнены на 254,5 млн руб., или 23,4%, оплачено 581,4 млн, или 53,5%.

В феврале этого года «Тепловик» обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском к «Южнефтегазстрою» на 400,2 млн руб. В эту сумму были оценены штраф, необоснованное обогащение и пени по тому же контракту. В марте от московской компании поступило встречное заявление с требованием признать недействительным односторонний отказ «Тепловика» от контракта. Оба иска приняты к производству, заседания по ним назначены на 13 мая.

Алина Морозова