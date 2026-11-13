Пирожное по персональному тарифу
Как формируются цены в сервисах доставки и есть ли здесь ценовая дискриминация
В соцсетях разгорелся скандал из-за пирожных «Медовички». Пользователи начали массово сравнивать цены в сервисах доставки еды и выяснили, что на одни и те же товары они заметно отличаются, иногда в 1,5-2 раза. Стоимость «Медовички» в «Яндекс Лавке» для разных аккаунтов варьировалась от 125 до 259 руб. Покупатели опасаются, что компании используют ИИ и личные данные, чтобы продавать им товары дороже, чем другим. В пресс-службе «Яндекс Лавки» это опровергли “Ъ FM”.
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В обсуждении пользователи быстро нашли странную закономерность. Чем выше у человека доход, чем чаще он ездит на такси и закупается на маркетплейсах, тем дороже для него десерт. Поэтому покупатели решили, что алгоритмы оценивают чужой кошелек и выставляют персональный ценник каждому. Такая гипотеза не лишена смысла, считает операционный директор студии Heads and Hands Илхом Назаров:
«Чехарда с ценами действительно бросается в глаза. Мы даже провели эксперимент, сколько в "Лавке" будет стоить "Чикен Карри" в приложении на один и тот же адрес. В первом аккаунте цена 462 руб., в другом — 125 руб., если положить товар в корзину, через несколько часов она снизится. Можно сколько угодно называть разброс цен между двумя людьми в одной квартире программой лояльности, но по факту это чистая ценовая дискриминация, и "Яндекс" показывает всем разные цены просто потому, что может. В "Лавке" выложен подробный доклад. Раньше ценами занимался человек, который работал в коммерции, опирался на закупку, маржинальность, рынок и так далее. Теперь эту задачу отдали аналитикам и ML-моделям».
В пресс-службе «Яндекс Лавки» заявили “Ъ FM”, что базовая цена в одном даркстор едина для всех покупателей, независимо от пола или модели телефона.
А конечная стоимость меняется только от района к району из-за ставок аренды склада и расходов на логистику. Еще одна возможная причина — акции. Например, скидка на первый заказ, выгода по карте «Пэй» и персональные промокоды. Если это действительно так, то никаких нарушений нет, поясняет управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев:
«Персональные скидки и промопредложения, допустим, на целый регион или спрос в зависимости от дальности доставки, какие-либо объективные причины — это все легальные и регулярно используемые инструменты. Юридическое значение здесь имеет граница между скидкой и наценкой. Ценовая дискриминация без экономического объективного обоснования также запрещена федеральным законом о защите конкуренции. Но здесь вопрос, есть ли у кого-либо доминирующее положение, если сравнивать тех же "Лавку" и "Самокат"».
Однако пользователи соцсетей уверяют, что цены расходятся, даже если заказывать с одинаково активных профилей на один адрес и в одно время. Как поясняют эксперты, закон о ценовой дискриминации легко обходят с помощью скидок. Само желание продавца взять с каждого максимум, который тот готов заплатить, не новое. Только раньше магазин не знал, сколько у клиента денег и как сильно ему нужен товар. А у современных экосистем все эти данные есть, отмечают собеседники “Ъ FM”. Если нарушения подтвердятся, это может навредить репутации компании, считает адвокат и партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:
«Если брать практику Верховного суда, да, допускаются разные цены для разных категорий, но ведь нужно объективно оценить, на основании чего происходит такая оценка. Ссылаться на то, что это решает алгоритм — для суда не довод. Скидка должна быть. Критерий образования цены, ценники должны быть четкими и понятными. Все это объяснить персональными предложениями, честно говоря, трудно. Пока мы не знаем условий скидок, мы не можем сказать, насколько это правомерно. Если сервисы эти условия не объяснят, то можно обратиться в Роспотребнадзор. Проверки, безусловно, возможны, как и репутационные риски».
При этом эксперты отмечают, что проблема гораздо шире и не ограничивается одним сервисом доставки еды. Похожие механики давно тестируют и маркетплейсы. Ценообразование тревожит людей по всему миру. В США, например, завирусилась история с Walmart. Как пишет The Wall Street Journal, у американца Ника Надо жесткий диск в приложении компании стоил на $110 дороже, чем у его жены. В магазине все списали на ошибку, а привязку цен к доходам отрицают.