Пирожное по персональному тарифу

«Чехарда с ценами действительно бросается в глаза. Мы даже провели эксперимент, сколько в "Лавке" будет стоить "Чикен Карри" в приложении на один и тот же адрес. В первом аккаунте цена 462 руб., в другом — 125 руб., если положить товар в корзину, через несколько часов она снизится. Можно сколько угодно называть разброс цен между двумя людьми в одной квартире программой лояльности, но по факту это чистая ценовая дискриминация, и "Яндекс" показывает всем разные цены просто потому, что может. В "Лавке" выложен подробный доклад. Раньше ценами занимался человек, который работал в коммерции, опирался на закупку, маржинальность, рынок и так далее. Теперь эту задачу отдали аналитикам и ML-моделям».