МЭА оценило объем нефтеэкспорта России в октябре почти в 7 млн баррелей в сутки

Нефтяной экспорт принес России $21,15 млрд — самый высокий показатель с мая. За месяц выручка увеличилась на $3,61 млрд, а по сравнению с октябрем прошлого года — на $8,33 млрд. По оценкам МЭА, основную роль в этом сыграло подорожание нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.