МЭА оценило объем нефтеэкспорта России в октябре почти в 7 млн баррелей в сутки
Россия в октябре экспортировала 6,82 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, указано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По сравнению с сентябрем поставки выросли на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом они оказались на 570 тыс. б/с ниже уровня октября 2025 года.
Нефтяной экспорт принес России $21,15 млрд — самый высокий показатель с мая. За месяц выручка увеличилась на $3,61 млрд, а по сравнению с октябрем прошлого года — на $8,33 млрд. По оценкам МЭА, основную роль в этом сыграло подорожание нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.
Весь месячный прирост поставок обеспечили нефтепродукты: их экспорт достиг 1,49 млн б/с, прибавив к сентябрю 260 тыс. б/с. Однако относительно октября 2025 года он сократился на 790 тыс. б/с.
Поставки нефти остались на сентябрьском уровне — 5,33 млн б/с. Это на 220 тыс. б/с больше, чем годом ранее. Больше всего российской нефти в октябре покупали Китай и Индия: на них приходилось 2,3 млн и 2,1 млн б/с соответственно.