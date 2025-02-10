Подрядчик реконструкции теплосетей в воронежских Лисках получил иск на 400 млн

Подконтрольное властям воронежских Лисок ООО «Тепловик» обратилось в арбитражный суд региона с требованием взыскать с московского ООО «Южнефтегазстрой» 400,2 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

В декабре 2024 года «Тепловик» подал в арбитражный суд Воронежской области иск к «Южнефтегазстрою» на 82,6 млн руб. Эти средства планировалось взыскать за просрочку исполнения условий контракта или их ненадлежащее исполнение. Однако заявление было составлено с нарушениями, из-за чего его оставили без движения до 5 февраля. Информации об их устранении в картотеке арбитражного суда нет.

До этого стороны в суде не встречались. Согласно порталу госзакупок, их связывает контракт на реконструкцию систем теплоснабжения в восточной части Лисок. «Тепловик» как заказчик заключил его с «Южнефтегазстроем» в июне 2023 года. Компания была единственным участником конкурса, начальную цену подряда в 1,1 млрд руб. снижать не стала. Работы требовалось выполнить до декабря 2024 года, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Уточняется, что обязательства исполнены на 254,4 млн руб., или 23,4%, оплачено 581,4 млн, или 53,5%.

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов на пресс-конференции в областном Доме журналистов в прошлый вторник, 4 февраля, рассказывал, что представители администрации Лискинского района проводят оценку стоимости и качества работ, выполненных подрядчиком реконструкции системы теплоснабжения районного центра. По его словам, в прошлом году было заменено 4 км труб, тогда как всего по контракту необходимо было заменить 16 км. Также к системе не были подключены две котельные, которые просто поставили на площадки. Господин Бажанов заверил журналистов, что власти выставят претензии к подрядчику после того, как завершат оценку.

По словам министра, чиновники уже нашли нескольких подрядчиков, готовых завершить обновление системы теплоснабжения Лисок. «Возможно, их будет несколько — альянс, скажем так. Это нужно как раз для того, чтобы избежать ошибок, допущенных первых подрядчиком, когда, говоря по-русски, развезли и не успели, не рассчитали свои силы»,— сказал Евгений Бажанов.

Алина Морозова, Сергей Толмачев