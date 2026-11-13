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СпортБокс

WBC оставил в силе ограничения в отношении российских боксеров

Всемирный боксерский совет (WBC) продлил санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Вопрос обсуждался на 64-й ежегодной конференции WBC в Акапулько. В Совете отметили, что спортсмены из этих стран по-прежнему исключены из мирового рейтинга. Кроме того, они не допущены к турнирам под эгидой WBC.
Ранее Всемирная боксерская организация и Международная боксерская федерация сняли санкции с россиян и белорусов и вернули их в рейтинги.
Бокс
WBC

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент